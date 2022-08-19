19 Августа 2022 17:06

Жителям Жетысуской области реализовано 120 тыс. тонн угля

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области имеется 34 угольных тупика и склада. Потребность угля для населения на отопительный сезон составляет около 490 тыс. тонн угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«На сегодня жителям региона реализовано 120 тыс. тонн угля, в запасе на тупиках и складах имеется 22 тыс. тонн угля. Кроме того, отгружено 56% угля от плана на август», - сообщили в акимате.

В областном управлении энергетики и ЖКХ проинформировали, что в среднем в сутки в регион поступает 23 вагона или 1587 тонн угля с месторождений «Каражыра», «Шубарколь». По данным на 18 августа, в пути находится 129 вагонов или 8901 тонна угля.

На сегодня, по данным акиматов районов и городов, средняя цена за тонну угля на складах и тупиках составляет 13 000 – 17 500 тенге. На постоянной основе ведется мониторинг по исполнению плана заготовки угля для населения. При этом местные власти советуют жителям региона приобретать уголь заблаговременно.



