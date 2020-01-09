Жителям ВКО рассказали о преимуществах внедрения портала социальных услуг для инвалидов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область провел ряд встреч с местными жителями и совещаний с работниками госорганов, в ходе которых разъяснил новые механизмы оказания адресной соцпомощи (АСП) и рассказал о преимуществах внедрения портала социальных услуг для инвалидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Свою программу в регионе вице-министр начал с посещения центра занятости населения Уланского района, где он ознакомился с ходом приема документов от граждан, претендующих на назначение АСП, и готовностью местных исполнительных органов к обеспечению детей из малообеспеченных семей гарантированными соцпакетами. Также он посетил местный ЦОН.

По приезду в Усть-Каменогорск Ерлан Аукенов провел круглый стол с участием представителей госорганов, общественных объединений инвалидов области и людей с инвалидностью. Вице-министр проинформировал участников мероприятия о вопросах, поднимаемых инвалидами, и принимаемых мерах по их решению.

«Большое количество жалоб поступает на НПО, оказывающие услуги индивидуальных помощников, в частности, на непрозрачность их деятельности, удержание до 10% средств на адмрасходы, несвоевременную оплату услуг, занижение количества отработанных часов и т.д.», – сообщил он.

По словам Е.Аукенова, для решения обозначенных инвалидами вопросов будут внесены изменения в действующий приказ от 22 января 2015 года, регламентирующий оказание услуг индивидуальными помощниками, в части установления максимального объема часов по услугам индивидуальных помощников не более 176 часов в месяц; введения нормы, предполагающей удержание НПО не более 5% на адмрасходы; определения единых стандартов оказания услуг и требований к индивидуальным помощникам. При этом, с учетом замечаний лиц с инвалидностью, из проекта приказа исключена норма, запрещающая близким родственникам оказывать услуги индивидуальных помощников.

Вице-министр также сообщил, что с июля 2020 года услуги индивидуальных помощников будут переведены на Портал социальных услуг, после чего договор будет заключаться самостоятельно самим лицом с инвалидностью с индивидуальным помощником или с НПО. Перевод услуг на портал позволит минимизировать нарушения в этой сфере, которые были выявлены Генпрокуратурой и Агентством по противодействию коррупции.

«Кроме того, большое количество обращений связано с прохождением медико-социальной экспертизы (МСЭ) и установлением инвалидности. Лица с инвалидностью неоднократно отмечали неудобства, связанные с необходимостью частого прохождения переосвидетельствования по заболеваниям с неблагоприятным реабилитационным прогнозом», – отметил Аукенов.

Для решения этого вопроса министерством внесены изменения в правила проведения МСЭ. В частности, утвержден перечень из 19 заболеваний с выраженными нарушениями функций организма, при которых инвалидность взрослым будет устанавливается сроком на 5 лет. Наряду с этим, расширен действующий перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования. Также расширен перечень медицинских показаний, при которых ребенок до 16 лет признается инвалидом.

По словам Е.Аукенова, инвалиды также поднимают вопросы предоставления санаторно-курортного лечения и обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР).

«Сейчас мы вносим изменения в действующий приказ в части установления срока санаторно-курортного лечения для инвалидов не менее 14 дней. С июля 2020 года услуги санаторно-курортного лечения будут переведены на Портал социальных услуг, что даст возможность лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать организации. Также запуск портала позволит усовершенствовать механизм предоставления ТСР. С января 2020 года 24 из 55 видов ТСР, не требующие индивидуального подбора, будут переведены на портал. Остальные 31 вид – с января 2021 года. Это даст возможность лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать эти средства реабилитации с учетом индивидуальных потребностей, качества, репутации поставщика, отзывов других пользователей и т.д.», – сказал Ерлан Аукенов.

Вице-министр также встретился с коллективом Управления координации занятости и социальных программ ВКО и провел в областном акимате селекторное семинар-совещание с городами и районами региона по вопросам назначения АСП нового формата и обеспечения детей из малообеспеченных семей гарантированными социальными пакетами. Ерлан Аукенов также подробно рассказал, как необходимо выстраивать работу участковых комиссий при проведении обследования материального положения семей, претендующих на назначение адресной соцпомощи.

10 января Ерлан Аукенов ознакомится с ходом приема документов в Павлодарской области и разъяснит новые механизмы оказания АСП жителям региона.