Жителям   Темиртау разъяснили предвыборную программу партии «Nur Otan».

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Темиртау Карагандинской области кандидаты в Темиртауский городской маслихат от партии «Nur Otan» встретились с населением для разъяснения предвыборной программы партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Кандидат Алпыспаев Алибек Жанарович отметил: «Экологическое благополучие – важный фактор комфортного и безопасного проживания в городе. Для города Темиртау снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является актуальным. Для этого партия «Nur Otan» ставит следующие задачи: общественный контроль обновления оборудования на предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау», подключение жилых домов к магистральному газопроводу «Сарыарка», посадка зеленых насаждений. Принятые меры позволят снизить эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу».

Кандидат Абишов Интигам Ширван-Оглы озвучил: «что единство народа и общественное согласие – это надежный фундамент успешного развития Казахстана. В городе Темиртау проживают представители более 100 национальностей, действуют 8 этнокультурных объединений. Партия «Nur Otan» выступает за идею духовной модернизации и обновления национального сознания «Рухани жаңғыру», за сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей, определяющих уникальность нашего общества. В ходе встречи были также подняты основные направления Предвыборной программы: экономически устойчивый город, комфортный город, социально – ориентированный город, город для молодежи, развитие истории и культуры, открытые и подотчетные местные органы, безопасный город и пути достижения поставленных целей».

Кандидаты от партии «Nur Otan» ответили на вопросы жителей об обеспечении жильем, о создании рабочих мест, о повышении качества медицинских услуг, также прозвучали вопросы благоустройства города.

В конце встречи все кандидаты призвали горожан прийти 10 января 2021 года на избирательные участки и проголосовать за партию Nur Otan.

Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.