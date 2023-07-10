Жителям Темиртау будут включать воду по часам

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Компания, снабжающая Темиртау холодной водой, сообщила об ограничении водоснабжения. В ближайшие 4 дня подача воды будет по 5 часов в день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в компании «Оқжетпес-Т», которая снабжает город Темиртау питьевой водой, к таким мерам им приходится прибегнуть из-за дефицита воды. Причиной тому стали изношенные трубы и ремонтные работы на теплосетях города.

«В связи с недостаточным поступлением объема воды по водоводу Иртыш-Караганда, из-за изношенного состояния трубопровода, а так же увеличенным расходом потребления холодной воды (в связи с ремонтными работами на тепловых сетях), ТОО Окжетпес-Т сообщает о вынужденном переходе подачи хозяйственного питьевого водоснабжения по графику», - сообщили в компании.

Таким образом 11, 12, 13, 14 июля будут подача воды в Темиртау будет осуществляться с 06:00 до 10:00 ч. и с 18:00 до 23:00 ч. Жителей города металлургов просят запастись питьевой водой.

Также по заявкам потребителей будет организован подвоз воды водовозами. Для этого введен отдельный телефон горячей линии +7 702 320 65 92.

Отметим, что синоптики тоже дают не утешительный прогноз погоды на ближайшие дни. По их расчетам, с 11 по 13 июля ожидается сильная жара до 43 градусов.