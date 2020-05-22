Жителям столицы запрещается заходить в автобусы без маски – глава CTS

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления City Transportation Systems (CTS) Бекмырза Игенбердинов призвал жителей Нур-Султана соблюдать масочный режим и проявить соцответственность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«С первых дней запуска общественного транспорта мы следим за соблюдением санитарных норм пассажирами. Сотрудники департамента транспортного контроля с шести утра и до полной остановки автобусов проводят разъяснительные работы. Также напоминаем, что в столице сохраняется масочный режим. И пассажирам запрещается заходить в общественный транспорт без маски. Думаю, многие понимают, что несознательность одного человека может отразиться на его здоровье, а также на здоровье близких ему людей. Поэтому еще раз призываем наших жителей носить маски в общественном транспорте и не снимать их в салоне автобуса», - сказал Бекмырза Игенбердинов.

Как сообщает пресс-служба акимата в Instagram, масочный режим в столице сохраняется с первого дня запуска автобусов. Сотрудники департамента транспортного контроля также продолжают ежедневную проверку пассажиров на наличие масок и ведут разъяснительную работу.

Напоминаем, водителям общественного транспорта поставлена задача соблюдать заполнение салона на 50%. Вход пассажиров осуществляется только через переднюю дверь.

С введением карантинных мер оплата проезда производится безналичным путем – транспортной картой, СМС/QR и мобильными приложениями. Стоит отметить, увеличилась доля оплаты через SMS/QR. 12 мая оплата SMS/QR составляла 36 335, 21 мая – 73 925.⠀

21 мая количество пассажиропотока было – 309 176, 12 мая – 146 907.



