Жителям столицы, получающим АСП, выдают продуктовые наборы и предметы бытовой химии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане со вчерашнего дня семьям, получающим адресную социальную помощь, начали выдавать гарантированные социальные пакеты, предназначенные для детей от 1 до 6 лет. Продуктовые наборы и товары бытовой химии они будут получать ежеквартально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Жительница столицы Самал Мусаева считает, что данная поддержка государства поможет существенно сэкономить семейный бюджет.

«Это очень хорошая помощь. Сейчас во многих семьях продукты питания – едва ли не самая большая статья расходов. Хочется выразить благодарность за проявленную заботу государства»,- отметила Самал Мусаева.

Многодетная мама Молдир Омирбекова тоже выразила признательность за оказанную помощь и поддержку.

«Мне выдали две коробки с продовольствием. Нам сказали, что продукты питания для детей содержат витамины для их полноценного физического развития. Я благодарна за то, что государство не оставляет без внимания многодетные семьи и оказывает им помощь», - сказала Молдир Омирбекова.

Напомним, вчера в столице началась выдача гарантированных социальных пакетов гражданам, получающим АСП. Социальная помощь охватывает более 4,4 тыс. детей, родители которых подали заявление на получение адресной социальной помощи в январе и феврале этого года.

Места выдачи социальных пакетов:

Алматинский район, ул. Едил, 26, литер «Б», ул. Жансугурова, 8/1;

Байконырский район, ул. Ш. Уалиханова, 20;

Есильский район, пр. Туран, 55 «Д»;

Сарыаркинский район, шоссе Алаш, 23/1.