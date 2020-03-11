+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 8 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жителям столицы, получающим АСП, выдают продуктовые наборы и предметы бытовой химии

11 Марта 2020 14:24
Поделиться:
Жителям столицы, получающим АСП, выдают продуктовые наборы и предметы бытовой химии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане со вчерашнего дня семьям, получающим адресную социальную помощь, начали выдавать гарантированные социальные пакеты, предназначенные для детей от 1 до 6 лет. Продуктовые наборы и товары бытовой химии они будут получать ежеквартально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Новости по теме
Многодетный житель Туркестанской области благодаря АСП открыл пасеку
В Атырау 51 многодетная семья получила квартиры Благодаря АСП многодетная семья создала собственное дело в Туркестанской области Социальные выплаты не будут сокращаться – Биржан Нурымбетов

Жительница столицы Самал Мусаева считает, что данная поддержка государства поможет существенно сэкономить семейный бюджет.

«Это очень хорошая помощь. Сейчас во многих семьях продукты питания – едва ли не самая большая статья расходов. Хочется выразить благодарность за проявленную заботу государства»,- отметила Самал Мусаева.

Многодетная мама Молдир Омирбекова тоже выразила признательность за оказанную помощь и поддержку.

«Мне выдали две коробки с продовольствием. Нам сказали, что продукты питания для детей содержат витамины для их полноценного физического развития. Я благодарна за то, что государство не оставляет без внимания многодетные семьи и оказывает им помощь», - сказала Молдир Омирбекова.

Напомним, вчера в столице началась выдача гарантированных социальных пакетов гражданам, получающим АСП. Социальная помощь охватывает более 4,4 тыс. детей, родители которых подали заявление на получение адресной социальной помощи в январе и феврале этого года.

Места выдачи социальных пакетов:
Алматинский район, ул. Едил, 26, литер «Б», ул. Жансугурова, 8/1;
Байконырский район, ул. Ш. Уалиханова, 20;
Есильский район, пр. Туран, 55 «Д»;
Сарыаркинский район, шоссе Алаш, 23/1.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив