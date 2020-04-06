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Жителям столицы оказывают помощь в рамках акции «Біз біргеміз»

6 Апреля 2020, 14:50
Жителям столицы оказывают помощь в рамках акции «Біз біргеміз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается акция «Біз біргеміз». Неравнодушные волонтеры доставляют продовольственные корзины малоимущим и многодетным семьям, а также людям с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«На каждый день у нас распланировано около 20-30 адресов. Мы привозим нуждающимся не только продукты, но и гигиенические средства – влажные салфетки, маски, антисептики», – рассказал волонтер Аль-Фараби Аймак.

Советник акима города Нур-Султана Даурен Бабамуратов отметил, что сегодня еще 50 корзин были доставлены малообеспеченным семьям, ухаживающим за инвалидами. Собирают продовольственные корзины при помощи спонсоров.

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«Наши волонтеры продолжают доставлять продовольственные корзины во время карантина, соблюдая все меры предосторожности – они не заходят в дома, оставляя корзины на пороге», – добавил Д. Бабамуратов.

Жители столицы благодарят представителей городского акимата и волонтеров за помощь, желают всем здоровья и скорейшего окончания карантина.

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