Жителям столицы объяснили, почему иногда приходится долго ждать автобусы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличено количество курсирующих графиков на маршрутах общественного транспорта в столице, рассказали в компании City Transportation Systems, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в компании, на сегодняшний день систему общественного транспорта города Нур-Султана обслуживают 6 автобусных парков, среди них 1 коммунальный и 5 частных автобусных парков.

Сегодня в общественном транспорте работают около 1 400 водителей, обслуживающие 93 маршрута 864 автобусами. Ежедневно совершается 550 000 поездок. До введения карантинных мер это количество составляло 750 000.

Общее количество подвижного состава составляет 1120 ед. Обновление подвижного состава проводится с 2014 года и составляет 77% или 860 ед.

«Хотелось бы отметить, приобретенные 12-метровые городские электробусы в количестве 100 единиц: электробусы отличаются своей экономичностью и экологичностью. В дальнейшем, планируется постепенное увеличение количества подвижного состава и вывод из эксплуатации устаревшего подвижного состава», - сообщила руководитель службы по связям с общественностью компании City Transportation Systems Науат Азанбаева.

По ее словам, для улучшения работы общественного транспорта Товариществом ведется постоянный анализ транспортного обслуживания населения, и при фиксации недостатка обслуживания, принимаются соответствующие меры (увеличение количества графиков, перераспределение графиков на востребованные маршруты, изменение расписания движения).

«Именно таким образом, с даты возобновления курсирования общественного транспорта с 3 августа 2020 года было проведено увеличение количества курсирующих графиков на маршрутах общественного транспорта с 633 единиц до 864 единиц. Необходимо отметить, что в некоторых случаях фиксируются сбои в транспортном обслуживании, которые приводят к срыву расписания движения. Подобные сбои имеют место быть по различными причинам, таким как: сходы транспортных средств с линии по техническим неисправностям, заторы на улично-дорожной сети и пр. В подобных случаях операторы центральной диспетчерской службы регулируют интервал движения самостоятельно, предотвращая случаи долгого ожидания автобусов пассажирами», - пояснила Науат Азанбаева.

Ранее в социальных сетях родители школьников выразили возмущения касательно большого интервала между передвижением маршрутов общественного транспорта столицы.