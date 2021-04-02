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    14:50, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Жителям столичного ЖК произведут перерасчет за тепло

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жителям еще одного столичного жилого комплекса сделают перерасчет за тепло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

    Жильцы ЖК «Авиценна 2», находящегося по проспекту Мангилик ел, 26, обратились в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Нур-Султану и АО «Астана-Теплотранзит» касательно превышающей обычный размер платы за услуги отопления за февраль 2021 года, которую им выставили в мартовских квитанциях.

    Работники АО «Астана-Теплотранзит» выехали по данному адресу для установления возможных причин. Установлено, что по данному адресу имеется общедомовой прибор учета тепловой энергии с автоматической передачей данных.

    «Так, в ходе выезда 11 марта 2021 года обнаружено, что у прибора было отключено Устройство сбора передачи данных (УСПД). Соответственно, фактические показания по нему не поступали. Счета по теплу были выставлены не за Гкал, а квадратный метр, как при отсутствии приборов учета тепла, что соответственно намного выше прежнего.

    Таким образом, работники «Астана-Теплотранзита» по данному прибору учета восстановили соединение и считали архивные данные прибора за февраль», - отметили в КРЕМ.

    И на основании заявления жильцов объемы фактического потребления по архивным данным будут направлены в ТОО «Астанаэнергосбыт» для произведения перерасчета за услуги отопления, оказанные в феврале 2021 года жильцам ЖК «Авиценна 2».

    «Обращаем внимание потребителей города Нур-Султан, в случае возникновения подобных ситуаций просим обращаться с письменным заявлением в департамент КРЕМ по городу Нур-Султану по адресу: улица Петрова, 5», - обратились в ведомстве к жителям столицы.


    Теги:
    Другие государственные органы Права человека Астана Общество ЖКХ
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