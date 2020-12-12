Жителям СКО разъяснили предвыборную программу партии «Nur Otan»

РАИСОВКА. КАЗИНФОРМ - В селе Раисовка района им. Г. Мусрепова кандидаты в депутаты в областной маслихат встретились с населением для разъяснения предвыборной программы партии «Nur Otan» по району, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Северо-Казахстанской областной партии «Nur Otan».

Один из них, директор фермерского хозяйства «Мурагер» Камбар Кажигалиев, работает в сельском хозяйстве с 1995 года. Вся жизнь кандидата в депутаты прошла в деревне, и он не понаслышке знает проблемы сельских жителей.

«В первую очередь, хотелось бы решить проблему оттока из сельской местности. Молодежь здесь не остается. Я думаю, особое внимание нужно обратить на эту проблему. Раньше в школах преподавали уроки машиноведения, сейчас этого нет. Нужно это возвращать, пропагандировать сельское хозяйство и специальности, которые востребованы на селе», - поделился Камбар Кажигалиев.

Также руководитель фермерского хозяйства считает, что для того, чтобы привлечь людей в село, нужно создать условия: повысить качество знаний в школах, решить проблему нехватки медицинских кадров и обратить внимание на жилой фонд.

«Деревни у нас старые и дома тоже, поэтому нужно строить новые дома и решать проблемы благоустройства - проводить воду в дом, сделать дороги. Если условия создадим, молодежь останется, да и с города приедут к нам. Главное - работой обеспечить, и чтобы заработная плата была. Такие задачи и ставит партия «Nur Otan», поэтому 10 января я призываю вас отдать свои голоса за неё», - подчеркнул кандидат в депутаты.

К слову, в селе Раисовка сейчас 7 новых домов. Три построило фермерское хозяйство «Мурагер», четыре - ТОО «Раисовское». Также в этом году здесь по госпрограмме отремонтировали асфальт, на следующий год планируют сделать освещение.

«По линии партии в нашем районе произошло много хороших изменений: асфальтированы дороги в сельских округах, построены спортивные сооружения в сёлах. В трёх ФАПах был сделан капитальный ремонт, приобретено новое медицинское оборудование. В новой предвыборной программе предусмотрено продолжение этой работы. Запланировано строительство двух новых ФАПов и капитальный ремонт четырех медицинских учреждений», - рассказал первый заместитель председателя районного филиала партии «Nur Otan» Берик Сапанов.

Всего в районе им. Г. Мусрепова от партии «Nur Otan» выдвинуто 28 кандидатов: 24 в районный маслихат и 4 в областной.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»