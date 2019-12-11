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Жителям Шымкента разъяснили порядок выдачи АСП нового формата

11 Декабря 2019 15:18
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Жителям Шымкента разъяснили порядок выдачи АСП нового формата

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Жителям Каратауского района Шымкента разъяснили порядок выдачи адресной социальной помощи с нового года. На собрании, прошедшем в здании поликлиники №3 микрорайона Нурсат, были всесторонне обсуждены поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам социальной поддержки населения, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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В собрании по разъяснению нового формата адресной социальной помощи, который внедряется с 3 января 2020 года, приняли участие руководитель городского центра занятости населения Галымжан Балтабаев, начальник департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК по городу Шымкенту Аманжол Нурсеитов, заместитель акима Каратауского района Ерлан Бекназаров.


Руководители структурных подразделений рассказали о проводимой работе по реализации поручений Главы государства по улучшению социальных условий граждан. В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» с 3 января 2020 года начинается внедрение нового формата начисления и выдачи адресной социальной помощи. Спикеры рассказали о двух видах оказания АСП малоимущим гражданам.

Точно такое же мероприятие прошло в общеобразовательной школе №27 села Мартобе. Руководители структурных подразделений разъяснили жителям села изменения и дополнения по новому формату АСП, который стартует с 3 января нового года, дали исчерпывающие ответы на вопросы участников собрания.








Автор: Марат Манаспаев
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Ключевые слова: Социальная поддержка, Минтруда РК, Шымкент, Общество,
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