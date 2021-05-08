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    08:59, 08 Май 2021 | GMT +6

    Жителям Саудовской Аравии запретят выходить на работу без прививки от COVID-19

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    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - В Саудовской Аравии каждый работающий гражданин, чтобы посещать свое место работы, обязан будет пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сказано на сайте Министерства кадров и социального развития Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт The Economic Times.

    В противном случае не получившие вакцину граждане не будут допущены на их место работы.

    Власти страны дали поручение работодателям начать подготовку к вакцинации сотрудников.

    «Получение вакцины от коронавирусной инфекции станет обязательным условием для посещения сотрудниками рабочих мест, как в государственных, так и в частных и некоммерческих организациях», - сказано на сайте министерства.

    Всего с начала пандемии в королевстве зафиксировано более 423 000 случаев COVID-19, скончались более 7000 человек.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия будет пускать паломников на хадж при наличии прививки от коронавируса.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Общество Мировые новости Центральная Азия
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