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вчера 17:52
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Жителям Сарани стало проще узнать свою очередь на получение жилья
САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Сарани могут узнать о продвижении очереди на жильё, не выходя из дома. Городской акимат постарался сделать услугу проще и доступнее, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Прежде получение информации было долгим. Очередники уточняли порядковый номер двумя путями. Либо шли с заявлением в отдел ЖКХ, либо искали себя в списках на сайте акимата.
Теперь процесс займёт несколько минут. Достаточно отправить SMS с ИИН на короткий номер 3010. И сразу же придёт ответ с точным номером очереди. Списки изменяются по мере выдачи квартир.
По информации акимата, в Сарани на получение жилья из госфонда стоит 1 291 человек. По программе «Нұрлы жер» в городе строят пятиэтажный 120-квартирный дом. Сдать многоэтажку планируют в декабре 2019 года. Квартиры распределят на правах аренды очередникам из социально защищаемых категорий: многодетным и неполным семьям, детям-сиротам, инвалидам и др.
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