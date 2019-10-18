+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.94 EUR 433.50
RUB 6.10 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жителям Сарани стало проще узнать свою очередь на получение жилья

18 Октября 2019 11:58
Поделиться:
Жителям Сарани стало проще узнать свою очередь на получение жилья

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Сарани могут узнать о продвижении очереди на жильё, не выходя из дома. Городской акимат постарался сделать услугу проще и доступнее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Нур-Султане объявлен прием документов по программе «Берекелі баспана»
Ключи от новых квартир из рук акима получили многодетные семьи в Алматы Пенсионные накопления на жилье – депутат призвал изучить сингапурский опыт Кто по новым правилам будет выступать в качестве орбитра при возникновении жилищных споров

Прежде получение информации было долгим. Очередники уточняли порядковый номер двумя путями. Либо шли с заявлением в отдел ЖКХ, либо искали себя в списках на сайте акимата.

Теперь процесс займёт несколько минут. Достаточно отправить SMS с ИИН на короткий номер 3010. И сразу же придёт ответ с точным номером очереди. Списки изменяются по мере выдачи квартир.

По информации акимата, в Сарани на получение жилья из госфонда стоит 1 291 человек. По программе «Нұрлы жер» в городе строят пятиэтажный 120-квартирный дом. Сдать многоэтажку планируют в декабре 2019 года. Квартиры распределят на правах аренды очередникам из социально защищаемых категорий: многодетным и неполным семьям, детям-сиротам, инвалидам и др.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Жилье, Цифровой Казахстан, Общество, Реализация Послания,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив