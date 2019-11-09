Жителям Павлодарской области рекомендуют запастись углем до наступления холодов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Купить твердое топливо в регионе можно от 7 до 12 тыс. тенге за тонну. Члены рабочей группы, которая отслеживает цены на твердое топливо, заявляют, что причин для подорожания угля нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

В преддверии зимних морозов аким Павлодарской области Булат Бакауов побывал на нескольких угольных тупиках Павлодара. Как говорят реализаторы, очередей за твердым топливом сегодня не наблюдается. При этом купить уголь можно дешевле, чем в прошлом году.

«На складах нашего предприятия сегодня запасено 1873 тонны майкубенского, так называемого потребительского угля, - рассказал менеджер ТОО «Авест-Павлодар» Олег Сайко. - Его цена составляет 10 тыс. тенге за тонну, это на 500 тенге дешевле, чем в прошлом году. Стоимость экибастузского угля с разреза «Богатырь» составляет 7 тыс. тенге за тонну. Мы напрямую зависим от цен поставщика. Рассчитываем, что как минимум до конца года стоимость угля останется прежней».





Годовая потребность населения Павлодарской области в угле составляет около 430 тыс. тонн. Из этого объема больше половины уже заготовлено. В Павлодаре действует 4 угольных тупика, в Экибастузе, Аксу и каждом из райцентров – по одному.





«Мы постоянно ведем мониторинг цен на уголь, проводим совместные рейды с представителями департамента государственных доходов, антимонопольной инспекции, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», - отметил первый замглавы региона Улан Жазылбек. - Также мы следим за тем, чтобы не было несанкционированной торговли углем. На сегодняшний день оснований для повышения цен на уголь нет. Поэтому мы призываем всех жителей Павлодарской области запастись топливом до наступления холодов».

Фото Валерия Бугаева