Жителям области Жетысу запретят посещать леса в пожароопасный период

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям области Жетысу запретят посещать леса до ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Постановление акима региона Бейбита Исабаева размещено на соответствующем портале.

В документе отмечено, что о запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда и об ограничении права лесопользования области Жетысу в период высокой пожарной опасности. В соответствии с подпунктом 11) статьи 15, статьей 63 Лесного кодекса Республики Казахстан, статьи - 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года 18-02/942 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 96107), акимат области Жетысу постановляет:

1. Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда и ограничить право лесопользования области Жетысу в период высокой пожарной опасности в лесах (с 1 апреля до 1 ноября ежегодно).

2. Государственному учреждению «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетысу» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в департаменте юстиции области Жетысу;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата области Жетысу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области Жетысу.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.