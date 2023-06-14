РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:56, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Жителям области Жетысу запретят посещать леса в пожароопасный период

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям области Жетысу запретят посещать леса до ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Постановление акима региона Бейбита Исабаева размещено на соответствующем портале.

    В документе отмечено, что о запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда и об ограничении права лесопользования области Жетысу в период высокой пожарной опасности. В соответствии с подпунктом 11) статьи 15, статьей 63 Лесного кодекса Республики Казахстан, статьи - 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 октября 2015 года 18-02/942 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 96107), акимат области Жетысу постановляет:

    1. Запретить пребывание физических лиц на территории государственного лесного фонда и ограничить право лесопользования области Жетысу в период высокой пожарной опасности в лесах (с 1 апреля до 1 ноября ежегодно).

    2. Государственному учреждению «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетысу» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

    1) государственную регистрацию настоящего постановления в департаменте юстиции области Жетысу;

    2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата области Жетысу после его официального опубликования.

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области Жетысу.

    Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Общество Жетысуская область Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!