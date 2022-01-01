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вчера 19:56
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Жителям ОАЭ запретят с 10 января поездки за рубеж без полной вакцинации от COVID-19
КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретят с 10 января подданным и резидентам покидать пределы государства без наличия сертификата о полной иммунизации от коронавируса любым из одобренных в стране препаратов. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министерство иностранных дел и международного сотрудничества устанавливают с 10 января 2022 года запрет на поездки для не вакцинированных от COVID-19 жителей ОАЭ. Для полностью вакцинированных требуется также наличие бустерной дозы препарата», - цитирует агентство совместное заявление двух ведомств.
Между тем, как уточняется, данные требования не будут распространяться на лиц, которые «освобождены от вакцинации по медицинским или гуманитарным показаниям».
Согласно последним данным, в ОАЭ с населением 9,8 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 764 493 случая заражения коронавирусом, при этом 745 963 человека выздоровели, 2 165 пациентов умерли от вызываемых инфекцией осложнений. Темпы иммунизации в стране считаются одними из самых высоких в мире. По информации Минздрава, в ОАЭ сделано уже более 22,5 млн прививок от COVID-19: 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата, более 92% – две дозы.
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