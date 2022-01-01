+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жителям ОАЭ запретят с 10 января поездки за рубеж без полной вакцинации от COVID-19

1 Января 2022 23:00
Поделиться:
Жителям ОАЭ запретят с 10 января поездки за рубеж без полной вакцинации от COVID-19

КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретят с 10 января подданным и резидентам покидать пределы государства без наличия сертификата о полной иммунизации от коронавируса любым из одобренных в стране препаратов. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Глава ВОЗ: Пандемия закончится в 2022-м, если удастся покончить с вакцинным неравенством
Индия: как минимум 12 человек погибли в новогоднем храме Вступило в силу торговое соглашение между 15 странами и объединило их вокруг Китая В Челябинской области создадут туристическую тропу к месту падения метеорита

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также министерство иностранных дел и международного сотрудничества устанавливают с 10 января 2022 года запрет на поездки для не вакцинированных от COVID-19 жителей ОАЭ. Для полностью вакцинированных требуется также наличие бустерной дозы препарата», - цитирует агентство совместное заявление двух ведомств.

Между тем, как уточняется, данные требования не будут распространяться на лиц, которые «освобождены от вакцинации по медицинским или гуманитарным показаниям».

Согласно последним данным, в ОАЭ с населением 9,8 млн человек с начала пандемии зарегистрировано 764 493 случая заражения коронавирусом, при этом 745 963 человека выздоровели, 2 165 пациентов умерли от вызываемых инфекцией осложнений. Темпы иммунизации в стране считаются одними из самых высоких в мире. По информации Минздрава, в ОАЭ сделано уже более 22,5 млн прививок от COVID-19: 100% подданных и резидентов, подлежащих вакцинации, получили как минимум одну дозу препарата, более 92% – две дозы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости   #ОАЭ  
Поделиться:
Новости по теме
Глава ВОЗ: Пандемия закончится в 2022-м, если удастся покончить с вакцинным неравенством
Индия: как минимум 12 человек погибли в новогоднем храме
Вступило в силу торговое соглашение между 15 странами и объединило их вокруг Китая
В Челябинской области создадут туристическую тропу к месту падения метеорита
Популярное
1 С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
2 Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане
3 В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
4 В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек
5 Что ждет казахстанцев в 2022 году
6 Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
Читайте также
В Литве прекратили выплату зарплаты наличными
Вакцину от коронавируса с пожизненным иммунитетом разрабатывают в Японии
С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане
В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек
Что ждет казахстанцев в 2022 году
Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив