13 Июня 2022 14:07

Жителям новых областей не нужно будет проходить перерегистрацию – Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость перерегистрации жителей вновь созданных областей прокомментировали в Министерстве национальной экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если это переезды или перерегистрация на другую территорию, то да, новый адрес будет присваиваться, или же для граждан при утере документов, при обновлении документов – будет указан новый адрес, а существующие документы или же какие-то перерегистрации проходить нет необходимости», - сказал вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков.

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров назвал предварительную сумму из бюджета, которая понадобится новым областям для создания акиматов.

«Местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге. Вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан», - сказал Алибек Куантыров.