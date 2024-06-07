Жителям Кульсары рекомендуют не пить воду из открытых источников

С начала паводка в Атырауской области не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся через воду, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.

- Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, качество воды в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников в качестве для питья, - сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искакова.