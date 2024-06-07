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    14:06, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Жителям Кульсары рекомендуют не пить воду из открытых источников

    вода
    Фото: pixabay.com

    С начала паводка в Атырауской области не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся через воду, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искаковой, специалистами на постоянной основе отбираются пробы для контроля качества воды.

    - Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории соответствует гигиеническим требованиям. Тем не менее, качество воды в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников в качестве для питья, - сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Искакова.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Вода Безопасность Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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