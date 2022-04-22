Жителям Костанайской области выплатят свыше 2 млрд тенге адресной соцпомощи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Адресную социальную помощь (АСП) с начала года уже получили более 3 тыс. костанайцев, им выплачено свыше 450 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Более 2 млрд тенге на АСП предусмотрено в бюджетах районов и городов Костанайской области. На сегодня эти выплаты получили более 3 тыс. жителей региона.

«Отделами и центрами занятости городов и районов области вовлечены в активные меры занятости 455 человек из числа получателей АСП. В числе получателей адресной социальной помощи с начала года - 801 многодетная семья. Выплачена АСП около 3 тыс. семей на сумму более 312 млн тенге. Гарантированный социальный пакет назначен 3 353 детям»,- сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Максим Устинов.

Кроме того, в регионе по решению местных органов оказывается соцпомощь на оперативное лечение лицам с инвалидностью, единовременная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к праздничной дате 9 Мая, ежемесячная помощь на бытовые нужды участникам и инвалидам ВОВ. Предусмотрена также оплата за обучение в вузах лицам с инвалидностью и молодежи из малообеспеченных семей, единовременная помощь больным туберкулезом, ежемесячная помощь детям с ВИЧ-инфекцией.

«На оказание этой помощи в 2022 году предусмотрено более 1 млрд тенге. На 1 апреля помощь оказана около 6 тыс. человек на сумму 200 млн тенге»,- добавил М. Устинов.

Также ведомством в регионах оказывается жилищная помощь тем, чьи коммуслуги превышают долю допустимых затрат. На это из местного бюджета предусмотрено 125 млн тенге, из которых помощь уже оказана более чем 2 тыс. заявителей на сумму более 25 млн тенге.