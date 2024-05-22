Жителям города Семей предложили совершить мини-экопутешествие

В Семее прошла экоакция «Листая страницы Красной книги» в рамках проекта «Таза Қазақстан». Мероприятие приурочено к мировой акции «Марш парков», которая проходит более чем в 200 странах, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

Фото: акимат области Абай

Организаторы акции - государственный лесной природный резерват «Семей орманы» и отдел внутренней политики г.Семей.

В Центральном парке города жители получили уникальную возможность познакомиться с редкими растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Гостей мероприятия ждали живые уголки природы и тематическая выставка, организованная областной библиотекой имени Абая.

Фото: акимат области Абай

Основная цель акции – привлечь внимание населения к проблемам охраны природных территорий, а также содействовать их сохранению и развитию, формировать у горожан позитивное отношение к живой природе и вдохновить на практическую помощь в защите заповедных мест.

В 2024 году в резервате запланирована масштабная посадка саженцев. Планируется высадить 28 миллионов 700 тысяч деревьев на площади 6100 гектаров. Этот процесс будет проходить в два этапа: более 5000 гектаров засадят весной, а оставшийся 961 гектар – осенью.