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    19:10, 21 Май 2024 | GMT +6

    Жителям города Семей предложили совершить мини-экопутешествие

    экоакция в Семее
    Фото: акимат области Абай

    В Семее прошла экоакция «Листая страницы Красной книги» в рамках проекта «Таза Қазақстан». Мероприятие приурочено к мировой акции «Марш парков», которая проходит более чем в 200 странах, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай. 

    экоакция в Семее
    Фото: акимат области Абай

    Организаторы акции - государственный лесной природный резерват «Семей орманы» и отдел внутренней политики г.Семей.

    В Центральном парке города жители получили уникальную возможность познакомиться с редкими растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Гостей мероприятия ждали живые уголки природы и тематическая выставка, организованная областной библиотекой имени Абая.

    молодежь Семея на экоакции
    Фото: акимат области Абай

    Основная цель акции – привлечь внимание населения к проблемам охраны природных территорий, а также содействовать их сохранению и развитию, формировать у горожан позитивное отношение к живой природе и вдохновить на практическую помощь в защите заповедных мест.

    В 2024 году в резервате запланирована масштабная посадка саженцев. Планируется высадить 28 миллионов 700 тысяч деревьев на площади 6100 гектаров. Этот процесс будет проходить в два этапа: более 5000 гектаров засадят весной, а оставшийся 961 гектар – осенью.

    экоакция в Семее
    Фото: акимат области Абай

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Казахстана Абайская область Экология Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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