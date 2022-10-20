Жителям Германии рекомендуют сократить потребление газа на треть

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 30-процентная экономия газа позволит избежать дефицита и перебоев с поставками, а также ограничить цены на газ и зависимость от газового импорта, уверены авторы немецкого исследования в сфере энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Жителям Германии необходимо значительно больше сократить потребление газа, чем они это делают до сих пор. Это главный итог масштабного исследования в области энергетики, проведенного финансируемым правительством ФРГ проектом Kopernikus-Projekt Ariadne zur Energiewende и опубликованного в четверг, 20 октября, в Берлине.

Потребление газа следует сократить на 30 % в сравнении с докризисными временами, заявил заместитель руководителя проекта Ariadne Гуннар Лудерер (Gunnar Luderer) из Потсдамского института исследований климатических последствий. По его словам, при такой экономии газа можно не только избежать дефицита и перебоев с поставками, но и ограничить цены на газ, а также остающуюся зависимость от газового импорта.

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе значительная экономия газа является важнейшим элементом укрепления энергетического суверенитета и геополитической устойчивости Германии.

В ходе исследования около 30 экспертов просчитали различные модели и сценарии выхода Германии из газового кризиса. Оно показывает, как можно совместить энергетическую безопасность и защиту климата. По этим данным, сокращение потребления газа на рекомендуемом уровне приведет к уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу на 50 млн тонн в год в сравнении со средним показателем 2017-2021 годов.

Ученые признают, что при снижении потребления газа будет расти потребление других энергоносителей, в частности, угля и топливного масла. Однако возникающие в результате дополнительные выбросы CO2 покрываются в рамках европейской системой торговли квотами на выбросы парниковых газов, указывают они.

Авторы исследования указывают, что частные домохозяйства, использующие природный газ преимущественно для отопления, пока не продемонстрировали значительного сокращения его потребления. При этом наибольший потенциал для краткосрочного снижения потребления газа заключается в изменении режима отопления жилых помещений, уверен Кристоф Кост (Christoph Kost) из Института гелиоэнергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE).

По его словам, необходимо снизить температуру воздуха в квартирах и домах на 1-2 градуса, включать отопление только в случае необходимости и использовать современные регуляторы нагрева. Кроме того, ученый советует ускорить переход на отопительные системы с использованием тепловых насосов и отремонтировать старые дома с учетом современных энергетических требований.

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