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Жителям Франции разрешат свободное перемещение внутри страны на фоне вакцинации

Автор:  
Арнур Рахимбеков
23 Апреля 2021, 14:44
Жителям Франции разрешат свободное перемещение внутри страны на фоне вакцинации

БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что с начала мая текущего года ограничения на поездки для жителей страны будут ослаблены, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Пик третьей волны пандемии COVID-19 во Франции, похоже, остается позади. За последние 10 дней мы наблюдаем снижение распространения коронавируса», - отметил глава кабинета министров Франции.

Ж. Кастекс подтвердил, что французские школы вновь откроются с 26 апреля, а ограничения по передвижению людей в радиусе 10 километров (шесть миль) от их домов, будут сняты с 3 мая.

Однако комендантский час во Франции, действующий с 19 часов вечера до 6 утра будет действовать до тех пор, пока эпидемия COVID-19 не будет взята под контроль, сказал премьер-министр Франции.

Во Франции 5 981 человек находится в отделениях интенсивной терапии с COVID-19. В общей сложности в стране от пандемии скончалось 102 164 человека.

Тем не менее, после относительно медленного старта кампания вакцинации во Франции набирает обороты - более 13 млн жителей уже получили по крайней мере первую дозу.

Кроме того, стремясь предотвратить распространение в стране более заразных мутаций коронавируса, Франция введет с 24 апреля 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили, Индии и Южной Африки.

Ж. Кастекс сказал, что непродовольственные магазины, культурные и спортивные мероприятия и террасы кафе могут вновь открыться в середине мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.


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