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Жителям Экибастуза произведут перерасчет за тепло

30 Ноября 2022, 16:03
Жителям Экибастуза произведут перерасчет за тепло

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Экибастуза произведут перерасчет за услуги в сфере теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перерасчет за услуги в сфере теплоснабжения компания однозначно сделает полностью, всем жителям возместят», - сообщил во время пресс-конференции и.о. акима Павлодарской области Абилкайыр Скаков.

Также, по его словам, отрабатывается вопрос возмещения расходов за электрическую энергию. Покрытие расходов планируется возложить на «Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию» (ЦАЭК).

«По нормативам жители города обычно потребляют около 32 МВт электроэнергии, после раздачи обогревателей, оно выросло до 50-52 МВт. Мы наблюдаем, берем данные у KEGOC, если возникают замыкания или другие проблемы, отправляем бригады», - добавил А.Скаков.

Ранее сообщалось, что жителям Экибастуза передали 5 тысяч обогревателей. Подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе планируется до вечера.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


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