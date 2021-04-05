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Жителям Бельгии стала доступна возможность попасть в лист ожидания вакцинации

Автор:  
Арнур Рахимбеков
5 Апреля 2021, 11:13
Жителям Бельгии стала доступна возможность попасть в лист ожидания вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Начиная со вторника, 6 апреля, любой житель Бельгии может зарегистрироваться в резервный список в рамках программы вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно определенная часть людей, которым была назначена вакцинация в Бельгии, по какой-либо причине не приходят на прием.

Врачи говорят, что препараты, предназначенные для их использования должны быть использованы. Поскольку требуют специального режима хранения и в случае не использования могут испортиться.

Чтобы избежать этой проблемы, во вторник запускается новая система создания «листов ожидания».

Резидентам Бельгии можно внести свои данные в данные списки, которые попадут в центры вакцинации.

При наличии оставшихся доз вакцин и наступления очереди, граждане могут приехать и получить вакцину.

Тем не менее, в рамках формирования списков ожидания пока приоритет будет отдаваться лицам пожилого возраста и так называемых групп медицинского риска.

Система не будет работать по принципу «первым пришел - первым получил», уточняют власти.

С желающими свяжутся, только если они являются частью группы, которая имеет вакционный приоритет.

Маловероятно, например, что молодой здоровый парень займет место, предназначенное для пожилого человека с сердечными заболеваниями, - сказал представитель целевой группы по вакцинации.


Бельгия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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