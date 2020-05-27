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Жителям Атырау разрешили находиться на улице до 23:00 часов
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жителям города Атырау разрешили находиться на улице до 23:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный санитарный врач Атырауской области внес изменения в свое постановление по установленному в городе карантину.
«Передвижение граждан допускается на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретением продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости. А также для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям. С 23:00 часов до 06:00 часов сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в г. Атырау», - говорится в тексте постановления.
Напомним, до 25 мая все движение в городе прекращалось в 21:00. В Атырау карантин продлен до 8 июня.
Как ранее сообщалось, около 1 млрд тенге из разных источников направлено на борьбу с коронавирусом в Атырауской области.
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