Жителям Атырау разрешили находиться на улице до 23:00 часов

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жителям города Атырау разрешили находиться на улице до 23:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач Атырауской области внес изменения в свое постановление по установленному в городе карантину.

«Передвижение граждан допускается на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретением продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости. А также для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям. С 23:00 часов до 06:00 часов сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в г. Атырау», - говорится в тексте постановления.

Напомним, до 25 мая все движение в городе прекращалось в 21:00. В Атырау карантин продлен до 8 июня.

Как ранее сообщалось, около 1 млрд тенге из разных источников направлено на борьбу с коронавирусом в Атырауской области.