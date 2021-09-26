Жителям Атырау предложили вакцинироваться от КВИ на площади

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Жителям Атырау предложили вакцинироваться от коронавируса на площади, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Единственный способ остановить распространение инфекции, сохранить здоровье человека и вернуться к нормальному ритму жизни — это вакцинация. Акимат города Атырау призывает всех с 27 сентября получить прививки в передвижном медицинском пункте, который будет находиться на площади Саламата Мукашева в микрорайоне Привокзальный. Здесь будет организован комплекс работ по вакцинации населения. В том числе, осмотр врачом, доставка горожан из микрорайонов проживания до прививочного пункта и обратно. Те, кто желает получить вакцину, могут обратиться по контактному номеру: 8 775 107 11 38»,- говорится в сообщении пресс-службы городского акимата