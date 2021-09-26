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    09:00, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жителям Атырау предложили вакцинироваться от КВИ на площади

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Жителям Атырау предложили вакцинироваться от коронавируса на площади, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    «Единственный способ остановить распространение инфекции, сохранить здоровье человека и вернуться к нормальному ритму жизни — это вакцинация. Акимат города Атырау призывает всех с 27 сентября получить прививки в передвижном медицинском пункте, который будет находиться на площади Саламата Мукашева в микрорайоне Привокзальный. Здесь будет организован комплекс работ по вакцинации населения. В том числе, осмотр врачом, доставка горожан из микрорайонов проживания до прививочного пункта и обратно. Те, кто желает получить вакцину, могут обратиться по контактному номеру: 8 775 107 11 38»,- говорится в сообщении пресс-службы городского акимата

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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