Жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Отсрочку по платежам предоставят коммунальные предприятия Алматы жителям города, не имеющим возможности вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или через электронные сайты в расчетный отдел поставщика услуг и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года.

Отсрочка по платежам предоставляется только физическим лицам по услугам водоснабжения и канализации (ГКП «Алматы Су»), отопления и горячего водоснабжения (ТОО «Алматинские тепловые сети»), электроэнергии (ТОО «Алматыэнергосбыт»), газоснабжения (АО АлПФ «Казтрансгаз-Аймак»), телефонной связи (РДТ «Алматытелеком»).

Вместе с тем коммунальщики отметили, что в соответствии с законодательством РК счета за потребленные комуслуги будут выставляться в обычном порядке.

В ведомстве уточнили, что в период карантина отключение от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи населения, имеющего задолженность за комуслуги, не планируется.

Также коммунальными предприятиями не будут выставляться физлицам штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Номера call-центров предприятий:

«АлТС»: +7 (727) 341-07-77, info@alts.kz

- +7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП «Орталык» (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов);

- +7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП «Батыс» (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов);

- +7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП «Шыгыс» (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов);

«Алматы Су»: +7 (727) 3-777-444, almatysu.kz и as-portal.kz;

«АлматыЭнергоСбыт»: +7(727) 356-99-99, 399-99-00, esalmaty.kz; «КазТрансГаз»: +7 (727) 244-55-33, ktga.kz; «Алматытелеком»: 160, +7 708 000-01-60, telecom.kz.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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