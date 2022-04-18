Жителям Алматы напомнили о противоэпидемических мероприятиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана в весенний период наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Врач-эпидемиолог городской поликлиники № 36 города Алматы Карлыгаш Кайырбекова считает, что населению все же не стоит расслабляться. Она напомнила простые правила защиты от заражения вирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как не заболеть коронавирусом?

- Для профилактики заражения избегайте людных мест, сократите контакты, носите маску, пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта не менее 70%, мойте руки после посещения общественных мест и не касайтесь ими лица. Протирайте смартфоны спиртовыми салфетками, промывайте овощи и фрукты под горячей водой.

Чтобы снизить риск заражения также рекомендуется вести здоровый образ жизни. Занимайтесь спортом, употребляйте продукты богатые белками, витаминами и минеральными веществами и не забывайте про полноценный сон.

Очень важную роль играет своевременная вакцинация, которая вырабатывает иммунитет к коронавирусу. Поэтому населению рекомендуется продолжить вакцинацию и ревакцинацию.

- Какие правила необходимо соблюдать после вакцинации?

- К примеру, если коронавирусная инфекция ранее поразила легкие человека, то его дыхательные пути становятся более уязвимыми для других болезней. Пациенты, когда-то перенесшие коронавирус, после выздоровления начинают чаще болеть пневмонией. Основная проблема постковидных пневмоний в том, что не очень понятно, насколько долгоиграющим является это последствие, какое время занимает восстановление легких и возможно ли оно вообще. Поэтому даже после вакцинации необходимо предостерегаться и строго соблюдать все меры защиты.

- С момента ослабления карантина люди перестали носить маски. По-вашему это правильно?

- С момента вспышки пандемии коронавируса маски стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. По сведениям Института им. Роберта Коха наряду с воздушно-капельной инфекцией основным путем передачи коронавируса являются аэрозоли. Это значит, что при кашле или чихании зараженные люди выделяют мелкие капли, содержащие в себе частицы вируса. Если они через воздух попадают на слизистую оболочку другого человека, то он может заразиться. Но если инфицированный коронавирусом человек носит маску, часть капель сдерживается и поэтому не может распространяться так быстро, как при отсутствии защиты. Более крупные капли сравнительно быстро падают на землю, риск заражения снижается при увеличении дистанции. Поэтому во избежание заражения воздушно-капельным путем следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров и в местах скопление людей носить маску.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в нашей стране, принято отменить обязательное ношение масок в помещениях. Однако сохранено обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители). А также рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах.

- Каких простых правил призывают придерживаться эпидемиологи?

- Чтобы защитить себя от заражения, следуйте простым рекомендациям.

Соблюдайте расстояние и этикет, прикрывайте рот и нос при кашле и чихании, избегайте тесного контакта людьми с симптомами ОРВИ, поддерживайте чистоту рук и поверхностей. В основном вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных. Обязательно носите медицинскую маску в общественных местах, старайтесь избежать поездок и посещений многолюдных мест, чтобы уменьшить риск заболевания.

- Благодарю за беседу!