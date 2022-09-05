Жителям Абайской области запретили посещать сосновый бор

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителям Семея и Абайской области запретили посещать сосновый бор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«В связи с аномальным повышением температуры воздуха до +38°С на территории гослесфонда Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В связи с чем въезд в лес и любая деятельность в лесу запрещена», — предупредили в лесном резервате.

Лесники попросили жителей региона особенно быть аккуратными на лесостепных и степных участках. Ведь неосторожное обращение с огнем, применение автотракторной техники без искрогасителей, брошенный окурок или горящая спичка, бытовой мусор могут стать причиной возгорания.

«Берегите лес и его обитателей! Сохраняйте постоянную бдительность, необдуманный поступок может повлечь за собой необратимые последствия!», - отметили в ГЛПР «Семей орманы».