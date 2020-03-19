-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Жителя Жамбылской области задержали с килограммом тротила и боеприпасами
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Раскрытые преступления прошлых лет, факты ношения огнестрельного оружия, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – подобные административные правонарушения выявлены в ходе операции «Правопорядок» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 1 по 15 марта в Жамбылской области проведена операция «Правопорядок» для обеспечения правопорядка, предупреждения и пресечения преступлений в общественных местах, пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.
За 15 дней установлено более 7 200 административных правонарушений, задержано 18 лиц, из них 13 человек - за незаконное хранение наркотических средств. Сотрудники полиции выявили четыре факта ношения огнестрельного оружия - одного нарезного и трех гладкоствольных.
В Мойынкумском районе выявлен один факт наличия взрывчатых средств - один кг тротила и 92 экземпляра боеприпасов. Как правило, подобные взрывчатые средства используются местными жителями в ходе незаконной добычи золотосодержащей руды на местном золотоносном месторождении.
Помимо этого, задержано восемь преступников, находившихся в розыске за совершение тяжких преступлений. Остановлено 26 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, лишенный права управлять автомобилем. В центры временной адаптации и интоксикации водворен 171 человек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
- Карту объезда Алматы по территории области представили полицейские
- В Туркестанской области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом
- Повысить эффективность деятельности СПК «Тараз» поручил Бердибек Сапарбаев
- К паводкам готовятся в Жамбылской области
- Более 400 развлекательных заведений Жамбылской области проверили на соблюдение режима ЧП
- 40 тысяч тенге заплатит за шутку о контакте с зараженным коронавирусом жительница СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана