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Жителя Жамбылской области задержали с килограммом тротила и боеприпасами

19 Марта 2020 08:58
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Жителя Жамбылской области задержали с килограммом тротила и боеприпасами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Раскрытые преступления прошлых лет, факты ношения огнестрельного оружия, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – подобные административные правонарушения выявлены в ходе операции «Правопорядок» в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 1 по 15 марта в Жамбылской области проведена операция «Правопорядок» для обеспечения правопорядка, предупреждения и пресечения преступлений в общественных местах, пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

За 15 дней установлено более 7 200 административных правонарушений, задержано 18 лиц, из них 13 человек - за незаконное хранение наркотических средств. Сотрудники полиции выявили четыре факта ношения огнестрельного оружия - одного нарезного и трех гладкоствольных.

В Мойынкумском районе выявлен один факт наличия взрывчатых средств - один кг тротила и 92 экземпляра боеприпасов. Как правило, подобные взрывчатые средства используются местными жителями в ходе незаконной добычи золотосодержащей руды на местном золотоносном месторождении.

Помимо этого, задержано восемь преступников, находившихся в розыске за совершение тяжких преступлений. Остановлено 26 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, лишенный права управлять автомобилем. В центры временной адаптации и интоксикации водворен 171 человек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Галина Скрипник

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