Жителя ВКО осудили за шутку о взрывном устройстве

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителя ВКО осудили за шутку об установленном на ГЭС взрывном устройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Накануне Рождества на оперативный канал «102» в ОП Глубоковского района обратился 56-летний мужчина, который сообщил, что якобы его знакомый заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС. Незамедлительно сотрудники полиции и соответствующего органа выехали на объект и осмотрели территорию ГЭС. Однако сообщение оказалось ложным. Специалисты взрывное устройство не обнаружили.

«В ходе досудебного расследования установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел словесный конфликт. И у одного из мужчин возник преступный умысел. Нетрезвый мужчина, не осознав всю ответственность поступка, обратился с ложной информацией в правоохранительные органы. 16 марта 2021 года Глубоковским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.273 УК РК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу 31 марта», – рассказали в полиции.