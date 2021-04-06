РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:28, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Жителя ВКО осудили за шутку о взрывном устройстве

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителя ВКО осудили за шутку об установленном на ГЭС взрывном устройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Накануне Рождества на оперативный канал «102» в ОП Глубоковского района обратился 56-летний мужчина, который сообщил, что якобы его знакомый заминировал Усть-Каменогорскую ГЭС. Незамедлительно сотрудники полиции и соответствующего органа выехали на объект и осмотрели территорию ГЭС. Однако сообщение оказалось ложным. Специалисты взрывное устройство не обнаружили.

    «В ходе досудебного расследования установлено, что двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел словесный конфликт. И у одного из мужчин возник преступный умысел. Нетрезвый мужчина, не осознав всю ответственность поступка, обратился с ложной информацией в правоохранительные органы. 16 марта 2021 года Глубоковским районным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.273 УК РК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу 31 марта», – рассказали в полиции.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!