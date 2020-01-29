Жителя столицы задержали за кражи в семейных общежитиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента полиции г. Нур-Султан за кражи в столичных общежитиях задержан 33-летний житель столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение квартирных краж.

По информации полицейских, объектами для совершения противоправных действий мужчина выбирал городские общежития, в которых отсутствовали консьержи. Проникая в оставленные без присмотра комнаты, он успевал красть все, что попадало под руку: сотовые телефоны, бытовую технику, деньги, вещи. Пользуясь халатностью жильцов, задержанный успел совершить восемь подобных краж.

Задержанный водворен в Изолятор временного содержания Департамента полиции г. Нур-Султан. В едется досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). Кроме того, проводится проверка причастности задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от действий этого лица, просят обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султан по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-61-07 либо «102».

Департамент полиции напоминает: с 2020 года вступили в силу изменения, касающиеся незаконного проникновения, данное действие из разряда преступления средней тяжести перенесено в разряд тяжкой категории, вне зависимости от суммы причиненного ущерба.