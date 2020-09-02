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Жителя столицы спасли в Акмолинской области

2 Сентября 2020 20:41
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Жителя столицы спасли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 51-летний житель столицы был спасен на озере Малое Чебачье в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Как рассказали в ведомстве, сегодня на озере Малое Чебачье близ села Акылбай удалось избежать трагедии. 51-летний житель города Нур-Султана решил поплавать на надувном матрасе. Ветром матрас перевернуло и унесло на середину озера, в это время мужчину заметили и извлекли из воды спасатели ОСО ДЧС Акмолинской области.

«Во время водного патрулирования на озере Малое Чебачье спасатели обнаружили в воде мужчину. Он был без спасательного жилета, плыл в сторону берега, его матрас унесло далеко на середину озера. С начала купального сезона в этом году на озерах области спасено 50 человек», - проинформировал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.
В ДЧС области отметили и печальную статистику. Ни предупреждения спасателей, ни закрытие купального сезона не останавливают людей. К примеру, за последнюю неделю в области утонуло два человека.
Люди продолжают купаться в неотведенных для купания местах, где они находятся вне зоны контроля спасательных служб.
«Были и факты, когда люди тонули из-за собственной беспечности, находясь в нетрезвом состоянии. Спасатели в очередной раз напоминают акмолинцам - проявите больше ответственности за ваши жизни и жизни ваших близких: не нарушайте правила безопасности на воде.


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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