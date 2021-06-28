Жителя столицы с «красным» статусом оштрафовали за посещение объекта общественного питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель столицы с «красным» статусом оштрафован за посещение кафе. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

За нарушение домашней изоляции на него был составлен протокол предусматривающий административную ответственность по статье 425, части 1 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф 87 510 тг (30 МРП).

Отметим, всего с 5 апреля текущего года на объектах бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, выявлены 4039 посетителей, нарушающих домашний карантин. В том числе 1888 посетитель с «красным» статусом (заболевшие коронавирусом), у 2151 человек «желтый» статус (близкие контактные). Из которых, с 11 по 27 июня выявлено 491 посетителей нарушающих домашний карантин (инфицированные, имеющие «красный» статус – 247 посетителей, близко контактные, имеющие «желтый» статус – 244 посетителей).

Департаментом проводится работа по установлению периода нахождения на изоляции нарушителей. Территориальными Управлениями было выдано 23 Постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ПЭМ) и выдано 4 уведомления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает жителей столицы с положительным ПЦР-тестом и с «жёлтым» статусом, соблюдать 14-дневный домашний карантин. Так как, перемещаясь по общественным местам столицы, они являются разносчиками COVID-19, заражая горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска.