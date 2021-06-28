Жителя столицы с «красным» статусом оштрафовали за посещение объекта общественного питания
За нарушение домашней изоляции на него был составлен протокол предусматривающий административную ответственность по статье 425, части 1 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф 87 510 тг (30 МРП).
Отметим, всего с 5 апреля текущего года на объектах бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, выявлены 4039 посетителей, нарушающих домашний карантин. В том числе 1888 посетитель с «красным» статусом (заболевшие коронавирусом), у 2151 человек «желтый» статус (близкие контактные). Из которых, с 11 по 27 июня выявлено 491 посетителей нарушающих домашний карантин (инфицированные, имеющие «красный» статус – 247 посетителей, близко контактные, имеющие «желтый» статус – 244 посетителей).
Департаментом проводится работа по установлению периода нахождения на изоляции нарушителей. Территориальными Управлениями было выдано 23 Постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (ПЭМ) и выдано 4 уведомления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает жителей столицы с положительным ПЦР-тестом и с «жёлтым» статусом, соблюдать 14-дневный домашний карантин. Так как, перемещаясь по общественным местам столицы, они являются разносчиками COVID-19, заражая горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска.