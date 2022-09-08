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    09:27, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жителя столицы осудили на три года за поджог чужой машины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный суд вынес приговор по делу об уничтожении чужого имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Нур-Султана.

    Жителю столицы следствие предъявило обвинение в том, что он в марте 2022 года уничтожил чужое имущество путем поджога автомашины, тем самым причинил материальный ущерб потерпевшим в размере 1,4 млн тенге.

    Как установлено в суде, мужчина совершил тяжкое уголовное правонарушение, имея непогашеную судимость за совершение другого тяжкого преступления, поэтому в его действиях признан рецидив преступлений (ст. 14 ч. 1 УК), что является отягчающим обстоятельством.

    Суд учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (ст.53 УК) в отношении подсудимого – чистосердечное раскаяние в содеянном.

    Санкцией ст. 202 ч. 2 УК предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительных работ, либо ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

    Согласно ст. 14 ч. 4 УК рецидив преступлений и опасный рецидив преступлений влекут более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

    Судом мужчина осужден к 3 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.


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