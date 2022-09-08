Жителя столицы осудили на три года за поджог чужой машины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный суд вынес приговор по делу об уничтожении чужого имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Нур-Султана.

Жителю столицы следствие предъявило обвинение в том, что он в марте 2022 года уничтожил чужое имущество путем поджога автомашины, тем самым причинил материальный ущерб потерпевшим в размере 1,4 млн тенге.

Как установлено в суде, мужчина совершил тяжкое уголовное правонарушение, имея непогашеную судимость за совершение другого тяжкого преступления, поэтому в его действиях признан рецидив преступлений (ст. 14 ч. 1 УК), что является отягчающим обстоятельством.

Суд учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (ст.53 УК) в отношении подсудимого – чистосердечное раскаяние в содеянном.

Санкцией ст. 202 ч. 2 УК предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительных работ, либо ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Согласно ст. 14 ч. 4 УК рецидив преступлений и опасный рецидив преступлений влекут более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Судом мужчина осужден к 3 годам лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.