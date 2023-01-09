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Жителя столицы накажут за жестокое обращение с кошкой

9 Января 2023, 12:05
Жителя столицы накажут за жестокое обращение с кошкой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Житель столицы привлекается к ответственности за жестокое обращение с животным. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлой недели в лифте столичного жилого комплекса произошла очередная пьяная выходка. Молодой человек в изрядном подпитии пинал кошку и справлял нужду. Полицейскими правонарушитель был установлен – им оказался 19-летний житель столицы. В отношении виновного возбуждено сразу два административных производства по статьям 434 «Мелкое хулиганство» и 407-1 «Жестокое обращение с животными» Административного кодекса. Виновный помещен в комнату временного содержания. Материал направлен в суд для принятия решения», – сказала Ш.Турлыбек.

По ее словам, с правонарушителем проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов.

Напомним, в конце прошлого года в Актау был привлечен к уголовной ответственности гражданин за жестокое обращение с животными.


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