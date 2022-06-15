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Жителя столицы и участкового инспектора наградили за задержание грабителя
15 Июня 2022 07:36

Жителя столицы и участкового инспектора наградили за задержание грабителя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Нур-Султана Марат Тулебаев наградил отважного жителя столицы и участкового инспектора полиции, задержавших грабителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Житель столицы Қанағат Хасенов и участковый инспектор полиции района Байконыр Руслан Абулкаиров награждены наручными часами и грамотой.

«Выражаю благодарность неравнодушному жителю столицы за отзывчивость и проявленную активную гражданскую позицию. Отмечу, что для полицейских защита конституционных прав, оказание помощи людям, попавших в затруднительное положение, является служебным долгом», - сообщил начальник департамента полиции Нур-Султана Марат Тулебаев.

37-летний житель столицы Қанағат Хасенов стал свидетелем того, что на улице Габдулина неизвестный мужчина напал на 61-летнюю жительницу столицы и вырвал из ее рук портмоне с деньгами и документами. Қанағат Хасенов не растерялся и бросился за грабителем. Догнав, повалил нападавшего на землю. В это время свой административный участок обходил участковый инспектор полиции района Байконыр Руслан Абулкаиров, который задержал подозреваемого.



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