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    Жителя СКО приговорили к 2,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о бомбе

    27 Мая 2022, 00:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области суд вынес приговор по делу о ложном минировании многоэтажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 58-летний сельчанин в конце прошлого года позвонил в службу спасения и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из домов Петропавловска. Мужчина был в нетрезвом состоянии и вряд ли осознавал, что за такую шутку ему грозит уголовная ответственность.

    Задержали подозреваемого в селе Киялы Аккайынского района. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

    В пресс-службе резюмировали, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ближайшие 2,5 года лжетеррорист проведет в местах лишения свободы.

    В начале мая по той же статье осудили жителя Петропавловска, который тоже будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заложенном в жилом доме взрывном устройстве.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Суды Происшествия Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана Фейки
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