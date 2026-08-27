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    Жителя СКО осудили за незаконную выдачу займов на 774 млн теңге

    В Северо-Казахстанской области Ростовщиков Е.В. осужден к двум годам ограничения свободы за незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, передает Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    кредитование
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по СКО, в ходе расследования установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Заемщиками, как правило, становились граждане, нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

    По данным ведомства, деньги выдавались по двум схемам. В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, в котором фактические условия сделки не отражались. В сумму договора включались как выданные средства, так и проценты за весь период пользования займом. Возврат обеспечивался залогом имущества.

    Во втором случае заем маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а после возврата займа договор расторгался и имущество возвращалось владельцу.

    Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок мужчина систематически выдавал деньги под проценты и залог имущества.

    В результате, по данным АФМ, был получен преступный доход в размере 774 млн теңге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.

    Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее жителя Костаная осудили за незаконную выдачу займов и легализацию доходов, полученных преступным путем. 

    Северо-Казахстанская область СКО Финансы Суды Кредит АФМ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор