Жителя СКО осудили за незаконную выдачу займов на 774 млн теңге

В Северо-Казахстанской области Ростовщиков Е.В. осужден к двум годам ограничения свободы за незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, передает Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по СКО, в ходе расследования установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Заемщиками, как правило, становились граждане, нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

По данным ведомства, деньги выдавались по двум схемам. В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, в котором фактические условия сделки не отражались. В сумму договора включались как выданные средства, так и проценты за весь период пользования займом. Возврат обеспечивался залогом имущества.

Во втором случае заем маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а после возврата займа договор расторгался и имущество возвращалось владельцу.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок мужчина систематически выдавал деньги под проценты и залог имущества.

В результате, по данным АФМ, был получен преступный доход в размере 774 млн теңге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.

Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жителя Костаная осудили за незаконную выдачу займов и легализацию доходов, полученных преступным путем.