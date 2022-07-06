6 Июля 2022 16:42

Жителя СКО наказали за статусы в WhatsApp

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за распространение материалов религиозного характера к административной ответственности привлекли девять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одним из последних понес наказание 39-летний житель района им. Г.Мусрепова. В статусах WhatsApp он в течение месяца размещал фото с материалами религиозного содержания. Постановлением районного суда он признан виновным по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях». Мужчине придется выплатить штраф в размере 35 МРП (более 107 тыс. тенге).

«За распространение материалов религиозного характера предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП (свыше 600 тыс. тенге). Допустимо – только в культовых зданиях, религиозных организациях образования, специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. В Петропавловске 15 таких мест, одно - в Айыртауском районе», - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.