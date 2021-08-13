Жителя Шымкента, подозреваемого в 50 эпизодах мошенничества, задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские задержали мужчину, подозреваемого в 50 эпизодах мошенничества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Шымкента заработал более 1 млн тенге за аренду несуществующих квартир.

Он разместил объявление о сдаче квартир на интернет сайте OLX. Жильё обещал подобрать практически в любом городе страны, но за предоплату. А после мужчина пропал. Об этом одна из обманутых женщин сообщила в полицию.

«Сотрудники областного департамента полиции выявили мошенника во время оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud». В ходе проверки раскрыто 50 эпизодических преступлений 32-летнего жителя Шымкента. Ранее судимый мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.