Жителя Шульбинска наградили за спасение двоих детей при пожаре

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сегодня наградили благодарственным письмом жителя поселка Шульбинск Восточно-Казахстанской области Федора Горячкина, который 6 мая 2021 года спас на пожаре двоих детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По адресу 2 микрорайон в жилом 5-этажном доме произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены деревянные конструкции мебели, личные вещи в квартире, расположенной на первом этаже.

Силами спасателей ДЧС ВКО при помощи трехколенной лестницы со 2 этажа спасены 2 женщины и по лестничному маршу подъезда эвакуировано 15 жителей, 5 из которых дети.

До приезда спасателей жителем, инвалидом II группы 1982 года рождения Федором Горячкиным из горящей квартиры спасено двое детей 8-ми и 2-х лет. Маленького ребенка он вынес на руках, а старшего вывел из зоны сильного задымления.

Федор нисколько не сомневался, когда ринулся спасать детей. Они остались дома совершенно одни. Героем он себя не считает.

«Время шло на секунды, на кону стояла жизнь детей. Нужно было действовать. Так, думаю поступил бы любой из граждан», - рассказал Федор Горячкин.