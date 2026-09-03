Жителя Семея задержали при попытке перебросить телефон в колонию

В области Абай сотрудники учреждения УИС пресекли попытку перебросить через ограждение исправительной колонии телефон и SIM-карту, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования прилегающей к учреждению территории сотрудники оперативного отдела задержали 42-летнего жителя Семея, который пытался перебросить через основное ограждение сверток, обмотанный скотчем. Для удобства переброса к нему была прикреплена рукоятка, изготовленная из электрода.

При вскрытии свертка сотрудники обнаружили и изъяли телефон и SIM-карту. Задержанный пояснил, что перебросить запрещенные предметы его попросил малознакомый мужчина за денежное вознаграждение.

— В результате оперативных мероприятий сотрудниками отдела была своевременно пресечена попытка передачи запрещенных предметов на территорию учреждения. Изъятые предметы направлены для дальнейшего разбирательства. В отношении задержанного, выступавшего в качестве «курьера», составлен административный протокол, — сообщил заместитель начальника оперативного отдела Бекзат Сайлаубеков.

Напомним, в Экибастузе пресекли попытку проноса телефона в колонию.

Также сообщалось, что в Маркакольском районе Восточного Казахстана двух человек привлекли к ответственности после появления в соцсетях видео со сбросом мусора.