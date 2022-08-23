Жителя Семея приговорили к 4 годам тюрьмы за избиение военного

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов проинформировал о судьбе граждан, оказавших сопротивление сотрудникам полиции во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественности не только из официальных источников, но и по многочисленным видеозаписям, размещенным в соцсетях, известны факты применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время массовых беспорядков. Большинство из них оценивается как посягательство на жизнь сотрудника при исполнении служебных обязанностей, за что предусмотрена строжайшая уголовная ответственность», - сообщил Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, 5 января во время беспорядков в Семее житель города не подчинялся требованиям сотрудников полиции о прекращении неправомерных действий. Он нанес телесные повреждения военнослужащему Национальной гвардии, принимавшему участие в обеспечении общественного порядка. Приговором суда он признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы.

«3 января в Усть-Каменогорске местный житель оказал сопротивление полиции с применением насилия, когда они пытались пресечь попытки организации митинга. Приговором суда Усть-Каменогорска он признан виновным с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы. Еще ряд уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников во время массовых беспорядков находятся в производстве спецпрокуроров и в ближайшее время будут направлены в суд», - добавил Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что следователями полиции по январским событиям возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел. На данный момент окончено производство по 971 уголовному делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды. По уже состоявшимся судебным рассмотрениям осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям, не предусматривающим лишение свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.