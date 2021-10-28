Жителя Семея наградили за спасение ребенка при пожаре

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее наградили мужчину, который спас ребенка при пожаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В УЧС сообщили, что приказом МЧС РК за проявленную смелость при спасении ребенка на пожаре Святослав Бикетов был награжден благодарственным письмом. Начальник УЧС города Семея Талгат Дюсебаев собственноручно вручил награду с теплыми пожеланиями и благодарностью за проявленное мужество

Напомним, что пожар произошел 16 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома. С. Бикетов жил по соседству и до прибытия пожарных подразделений вызволил ребенка, 2016 года рождения, из пылающей квартиры.