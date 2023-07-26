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Жителя Павлодара подозревают в убийстве матери

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Июля 2023, 13:36
Жителя Павлодара подозревают в убийстве матери

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жителя Павлодара подозревают в убийстве матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

По факту обнаружения в квартире по улице Лермонтова города Павлодара трупа 66-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в виде побоев на теле начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК. Назначена экспертиза.

В совершении преступления подозревается ее сын, ранее судимый за кражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

В соответствии с п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК, ч. 1 ст. 19 УПК РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.


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