ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жителя Павлодара подозревают в убийстве матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

По факту обнаружения в квартире по улице Лермонтова города Павлодара трупа 66-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в виде побоев на теле начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК. Назначена экспертиза.

В совершении преступления подозревается ее сын, ранее судимый за кражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

В соответствии с п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК, ч. 1 ст. 19 УПК РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.