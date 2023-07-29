Жителя Костаная оштрафовали за плакат с проклятиями

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мужчина написал проклятья в адрес неизвестных, укравших его удочки в центре города, горожанин использовал нецензурную брань в своем послании, передает МИА «Казинформ».



27 июля в Специализированном суде по административным правонарушениям города Костанай рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя Костаная З. по ст.434 ч.1 КоАП РК.

Установлено, что 21 июля возле дома 43 по проспекту Аль-Фараби З. разместил в общественном месте, а именно на крыльце зала тестирования АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», фрагмент картона с текстом неприличного содержания.

«Своими действиями правонарушитель выразил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок», - отметили в суде.

В суде З. вину признал и в содеянном раскаялся. Постановлением суда З. привлечен к административной ответственности и подвергнут взысканию в виде административного штрафа в сумме 48300 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.