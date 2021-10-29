Жителя Экибастуза задержали при попытке взлома терминала в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские предотвратили взлом платежного терминала в центре Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в пять часов утра на пульт 102 позвонили горожане и сообщили, что неизвестный пытается взломать каким-то железным предметом платежный терминал на пересечении улиц Жамбыла-Интернациональная.

Инспекторы центра оперативного управления направили камеры видеонаблюдения на перекресток и подтвердили информацию. Ближайший экипаж батальона патрульной полиции задержал мужчину и доставил во 2-й отдел. Задержанный, ранее судимый 27-летний уроженец города Экибастуза, находился в состоянии опьянения. Ему предстоит понести наказание по уголовной статье «Кража».

Полицейские говорят, что камеры видеонаблюдения помогают в предотвращении и раскрытии преступлений. С начала года инспекторы центра выявили более 14 тысяч административных происшествий.