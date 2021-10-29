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    18:50, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Жителя Экибастуза задержали при попытке взлома терминала в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские предотвратили взлом платежного терминала в центре Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в пять часов утра на пульт 102 позвонили горожане и сообщили, что неизвестный пытается взломать каким-то железным предметом платежный терминал на пересечении улиц Жамбыла-Интернациональная.

    Инспекторы центра оперативного управления направили камеры видеонаблюдения на перекресток и подтвердили информацию. Ближайший экипаж батальона патрульной полиции задержал мужчину и доставил во 2-й отдел. Задержанный, ранее судимый 27-летний уроженец города Экибастуза, находился в состоянии опьянения. Ему предстоит понести наказание по уголовной статье «Кража».

    Полицейские говорят, что камеры видеонаблюдения помогают в предотвращении и раскрытии преступлений. С начала года инспекторы центра выявили более 14 тысяч административных происшествий.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью Павлодарская область
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