Жителя Атбасара похитили и избили «из личной неприязни»

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин похитили и жестоко избили жителя Атбасара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Акмолинские полицейские 25 августа задержали двух жителей города Атбасара, подозреваемых в похищении человека.



«Жертва преступников – 33-летний местный житель – поступил в Атбасарскую районную больницу в 04.00 25 августа с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Предварительно было установлено, что в эту ночь преступники удерживали пострадавшего в гараже, где нанесли мужчине телесные повреждения. Как выяснили полицейские, все произошло из-за личной неприязни», - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела криминальной полиции Атбасарского РОП задержали злоумышленников «по горячим следам».

Подозреваемые - двое жителей Атбасара, ранее судимые вымогательство и кражу.

Начато досудебное производство по части 2 статьи 125 УК РК «Похищение человека». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.