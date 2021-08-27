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Жителя Атбасара похитили и избили «из личной неприязни»

27 Августа 2021 09:45
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Жителя Атбасара похитили и избили «из личной неприязни»

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин похитили и жестоко избили жителя Атбасара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Акмолинские полицейские 25 августа задержали двух жителей города Атбасара, подозреваемых в похищении человека.

«Жертва преступников – 33-летний местный житель – поступил в Атбасарскую районную больницу в 04.00 25 августа с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Предварительно было установлено, что в эту ночь преступники удерживали пострадавшего в гараже, где нанесли мужчине телесные повреждения. Как выяснили полицейские, все произошло из-за личной неприязни», - говорится в сообщении.
Сотрудники отдела криминальной полиции Атбасарского РОП задержали злоумышленников «по горячим следам».
Подозреваемые - двое жителей Атбасара, ранее судимые вымогательство и кражу.
Начато досудебное производство по части 2 статьи 125 УК РК «Похищение человека». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

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#Акмолинская область   #Криминал  
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