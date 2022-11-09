Жителя Астаны задержали за умышленный поджог авто
«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен 31-летний мужчина. Накануне потерпевшая сильно повздорила со своим сожителем. В ходе ссоры он повредил в квартире мебель и технику. Не успокоившись, после скандала мужчина, находясь по улице Аль-Фараби, путем поджога повредил ее автомашину. После содеянного он прислал сожительнице сообщение о том, что умышленно поджег принадлежащий ей автомобиль. Женщина сразу же обратилась в полицию», - говорится в сообщении полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК. Задержанный дал признательные показания.
Департамент полиции Астаны предупреждает, в случае противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию или на мобильное приложение «102».Фото: news.myseldon.com