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    11:11, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Жителя Астаны задержали за умышленный поджог авто

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница города о том, что сожитель поджег ее автомашину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента полиции Астаны.

    «В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен 31-летний мужчина. Накануне потерпевшая сильно повздорила со своим сожителем. В ходе ссоры он повредил в квартире мебель и технику. Не успокоившись, после скандала мужчина, находясь по улице Аль-Фараби, путем поджога повредил ее автомашину. После содеянного он прислал сожительнице сообщение о том, что умышленно поджег принадлежащий ей автомобиль. Женщина сразу же обратилась в полицию», - говорится в сообщении полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 УК РК. Задержанный дал признательные показания.

    Департамент полиции Астаны предупреждает, в случае противоправных действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию или на мобильное приложение «102».

    Фото: news.myseldon.com
    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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